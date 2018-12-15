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Польские СМИ о создании Православной церкви Украины: историческое решение в Киеве

Киев • УНН

 • 25868 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Создание Православной церкви Украины на Объединительном соборе, который состоялся в Киеве в прошедшие сутки, привлекло внимание международных изданий, в частности в соседней Польше. Польское издание Gazeta Wyborcza в своей публикации назвало киевский Объединительный собор “историческим решением”, информирует УНН со ссылкой на соответствующий материал.

Польские СМИ о создании Православной церкви Украины: историческое решение в Киеве

“Против создания Украинской Православной Церкви выступала в первую очередь Москва. Кремлевская политическая власть, и прежде всего глава Русской православной церкви обратились к украинцам с просьбой отказаться от своих усилий, чтобы создать независимую местную церковь. До сегодняшнего дня украинское православие было разделено между тремя основными иерархиями: Украинской Автокефальной Православной Церковью, которая происходит от эмиграции, Украинской Православной Церкви с Патриархом Киевским Филаретом во главе, и Украинской Православной Церкви под патриархом Московским Кириллом”, — указано в материале польских журналистов.

Последняя структура имела не только большое количество приходов и верующих, но и единственная из трех, которая имела признание других православных Церквей (включая Польскую Автокефальную Православную Церковь). Первые две были признаны мировым православием как неканонические. Это означало, что их иерархи не были признаны епископами и священниками, а верующие канонической церкви не должны были молиться в церквях Украинской Автокефальной Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

Польские журналисты отмечают как вывод, что данное решение действительно историческое, ведь миллионы украинских христиан восточного обряда получают собственную, независимую церковь, но также автор материала задает вопрос: “Станет ли 15 декабря 2018 года для христиан восточного обряда Украины, России и мира днем, связанным с новым расколом?”.

Напоминаем, белорусская ПЦ, как часть РПЦ, считает новую церковь в Украине “раскольнической”.

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