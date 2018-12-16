The Wall Street Journal: Украина создала Церковь без Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Создание автокефальной Православной церкви в Украине попало в ряд мировых изданий, например американское издание The Wall Street Journal выпустило материал под примечательным заголовком “Украина создала Церковь без Путина”, сообщает УНН.
“Епископы из трех главных православных церквей страны избрали лидера новой церкви, разбив руку России”, — указано в первых строках материала авторства Джеймса Марсона.
“Украина объявила о создании национальной православной церкви, независимой от России, лишив Кремль инструмента, который он использовал веками в попытках доминировать над своим соседом”, — отмечает американский журналист.
“Это церковь без Путина”, — сказал господин Порошенко толпе из нескольких тысяч за пределами собора, ссылаясь на российского президента. “Это церковь без молитв за российское правительство и армию. Ведь российское правительство и российская армия убивают украинцев”, — процитировал выступление Президента Украины американский корреспондент.
“Епископы Московского патриархата, украинской части Русской Православной Церкви, которая веками претендовала на власть над Украиной, в основном остались в стороне от встречи, хотя по крайней мере двое ее посетили. Русская церковь обвиняет решения высшего лидера Православия, Вселенского Патриарха Варфоломея I, предоставить Украине свою собственную церковь, в том, что это сделает раскол во второй по величине христианской деноминации. Русская православная церковь прекратила общение со Вселенским Патриархатом Варфоломею в знак протеста в октябре”, — пишет Марсон.
“Московский Патриархат оставался самым популярным и мощным даже после того, как Украина объявила независимость от Советского Союза в 1991 году. Но в последнее время Киевский Патриархат приобрел популярность на волне гнева при аннексии Россией Крыма в 2014 году и военного вмешательства на восточную Украину. Государственные чиновники обвиняют Московский патриархат в поддержке России в конфликте, эта церковь всё отрицает”, — заключает автор.
Напоминаем, польские СМИ также отреагировали на создание Православной церкви в Украине.