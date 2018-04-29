Немецкие спецслужбы выявляют все большее количество "рейхсбюргеров"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Немецкое Федеральное ведомство по защите конституции констатирует, что общее количество сторонников националистического движения так называемых "рейхсбюргеров" сейчас оценивается более 18 тыс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Это на 80 процентов больше, чем их было зафиксировано в 2016 году. По данным представителя BfV, 950 из них были классифицированы как крайне правые экстремисты, сообщило 29 апреля издание Tagesspiegel.
В начале 2018 руководитель BfV Ганс-Георг Маассен сообщил о 16500 “рейхсбюргеров”, в годовом отчете BfV за 2016 говорилось, что их количество составляет около 10 тыс., среди которых от 500 до 600 считались правыми экстремистами.
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Впрочем, увеличение количества сторонников этого движения не означает, что в его ряды были привлечены многие новые члены. После того, как в в 2016 году в Баварии член этого движения Вольфганг П. убил одного и ранил еще двух полицейских, правоохранители обнаружили много сторонников этого движения, которые не были известны ранее.
По словам представителя BfV, около 1200 сторонников движения имеют лицензии на владение оружием. С начала 2017 власти отозвали лицензии на оружие у 450 “рейхсбюргеров”.
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Напомним, “рейхсбюргеры” — движение маргиналов, не признающих существования ФРГ. Это движение, количество членов которого сегодня в Германии оценивается в 16500, зародился в 1980-е годы. Его сторонники отождествляют себя с немецкой империей, существовавшей с 1871 по 1918 год. Они считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками, а настоящие границы Германии — “немецкого рейха” — следует восстановить в пределах 1937 года.
“Рейхсбюргеры” отказываются от уплаты налогов и нередко вооружаются. Также они образуют собственные “государственные субъекты” с такими названиями, как “Второй германский рейх”, “Свободное государство Пруссия” или “Княжество Германия”. Отсюда и название “рейхсбюргеры”, т.е. “граждане рейха/империи”.