Немецкие спецслужбы выявляют все большее количество "рейхсбюргеров"

Это на 80 процентов больше, чем их было зафиксировано в 2016 году. По данным представителя BfV, 950 из них были классифицированы как крайне правые экстремисты, сообщило 29 апреля издание Tagesspiegel.

В начале 2018 руководитель BfV Ганс-Георг Маассен сообщил о 16500 “рейхсбюргеров”, в годовом отчете BfV за 2016 говорилось, что их количество составляет около 10 тыс., среди которых от 500 до 600 считались правыми экстремистами.

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Впрочем, увеличение количества сторонников этого движения не означает, что в его ряды были привлечены многие новые члены. После того, как в в 2016 году в Баварии член этого движения Вольфганг П. убил одного и ранил еще двух полицейских, правоохранители обнаружили много сторонников этого движения, которые не были известны ранее.

По словам представителя BfV, около 1200 сторонников движения имеют лицензии на владение оружием. С начала 2017 власти отозвали лицензии на оружие у 450 “рейхсбюргеров”.

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Напомним, “рейхсбюргеры” — движение маргиналов, не признающих существования ФРГ. Это движение, количество членов которого сегодня в Германии оценивается в 16500, зародился в 1980-е годы. Его сторонники отождествляют себя с немецкой империей, существовавшей с 1871 по 1918 год. Они считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками, а настоящие границы Германии — “немецкого рейха” — следует восстановить в пределах 1937 года.

“Рейхсбюргеры” отказываются от уплаты налогов и нередко вооружаются. Также они образуют собственные “государственные субъекты” с такими названиями, как “Второй германский рейх”, “Свободное государство Пруссия” или “Княжество Германия”. Отсюда и название “рейхсбюргеры”, т.е. “граждане рейха/империи”.