Немецкие спецслужбы выявляют все большее количество "рейхсбюргеров"

$41.190.15
45.550.30
ukru
В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
13:40 • 5934 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 19242 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 48910 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 94320 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 72374 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 116178 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 180695 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 273643 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202222 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 270175 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.3м/с
66%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 101213 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 93879 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 89315 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 70052 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 73990 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 37287 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 75676 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 363326 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 327892 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 412593 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 7604 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 20504 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 26993 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 62896 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 270151 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Немецкие спецслужбы выявляют все большее количество "рейхсбюргеров"

Киев • УНН

 • 13346 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Немецкое Федеральное ведомство по защите конституции констатирует, что общее количество сторонников националистического движения так называемых "рейхсбюргеров" сейчас оценивается более 18 тыс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Немецкие спецслужбы выявляют все большее количество "рейхсбюргеров"

Это на 80 процентов больше, чем их было зафиксировано в 2016 году. По данным представителя BfV, 950 из них были классифицированы как крайне правые экстремисты, сообщило 29 апреля издание Tagesspiegel.

В начале 2018 руководитель BfV Ганс-Георг Маассен сообщил о 16500 “рейхсбюргеров”, в годовом отчете BfV за 2016 говорилось, что их количество составляет около 10 тыс., среди которых от 500 до 600 считались правыми экстремистами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Националисты во Львове провели марш в честь дивизии СС “Галичина”

Впрочем, увеличение количества сторонников этого движения не означает, что в его ряды были привлечены многие новые члены. После того, как в в 2016 году в Баварии член этого движения Вольфганг П. убил одного и ранил еще двух полицейских, правоохранители обнаружили много сторонников этого движения, которые не были известны ранее.

По словам представителя BfV, около 1200 сторонников движения имеют лицензии на владение оружием. С начала 2017 власти отозвали лицензии на оружие у 450 “рейхсбюргеров”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В трех землях Германии обыскали квартиру “рейхсбюргеров”

Напомним, “рейхсбюргеры” — движение маргиналов, не признающих существования ФРГ. Это движение, количество членов которого сегодня в Германии оценивается в 16500, зародился в 1980-е годы. Его сторонники отождествляют себя с немецкой империей, существовавшей с 1871 по 1918 год. Они считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками, а настоящие границы Германии — “немецкого рейха” — следует восстановить в пределах 1937 года.

“Рейхсбюргеры” отказываются от уплаты налогов и нередко вооружаются. Также они образуют собственные “государственные субъекты” с такими названиями, как “Второй германский рейх”, “Свободное государство Пруссия” или “Княжество Германия”. Отсюда и название “рейхсбюргеры”, т.е. “граждане рейха/империи”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоНовости Мира
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$4,905.90
Tesla
$223.38
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85