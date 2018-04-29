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Німецькі спецслужби виявляють все більшу кількість "рейхсбюргерів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Німецьке Федеральне відомство із захисту конституції констатує, що загальна кількість прихильників націоналістичного руху так званих “рейхсбюргерів” зараз оцінюється понад 18 тисяч. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Німецькі спецслужби виявляють все більшу кількість "рейхсбюргерів"

Це на 80 відсотків більше, ніж їх було зафіксовано в 2016 році. За даними речника BfV, 950 з них були класифіковані як крайні праві екстремісти, повідомило 29 квітня видання Tagesspiegel.

На початку 2018 року керівник BfV Ганс-Ґеорґ Маассен повідомив про 16,5 тисяч “рейхсбюргерів”, у річному звіті BfV за 2016 рік йшлося, що їхня кількість складає близько 10 тисяч, серед яких від 500 до 600 вважалися правими екстремістами.

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Втім, збільшення кількості прихильників цього руху не означає, що до його лав було залучено багато нових членів. Після того, як у в 2016 році в Баварії член цього руху Вольфґанґ П. вбив одного та поранив ще двох поліцейських, правоохоронці виявили багато прихильників цього руху, які не були відомі раніше.

За словами речника BfV, близько 1200 прихильників руху мають ліцензії на володіння зброєю. З початку 2017 року влада відкликала ліцензії на зброю у 450 “рейхсбюргерів”.

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Нагадаємо, “рейхсбюргери” — рух маргіналів, які не визнають існування ФРН. Цей рух, кількість членів якого на сьогодні в Німеччині оцінюється в 16,5 тисяч, зародився в 1980-ті роки. Його прихильники ототожнюють себе з німецькою імперією, що існувала з 1871 по 1918 рік. Вони вважають, що Німеччина й досі окупована західними союзниками, а справжні кордони Німеччини — “німецького рейху” — слід відновити в межах 1937 року.

“Рейхсбюргери” відмовляються від сплати податків і нерідко озброюються. Також вони утворюють власні “державні суб’єкти” з такими назвами, як “Другий німецький рейх”, “Вільна держава Пруссія” або “Князівство Німеччина”. Звідси і назва “рейхсбюргери”, тобто “громадяни рейху/імперії”.

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