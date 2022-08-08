Немецкие социал-демократы решили не исключать Шредера из партии, несмотря на связи с путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер в понедельник избежал исключения из своей партии. Правящие социал-демократы (СДПГ) обнаружили, что его связи с владимиром путиным не нарушают их правил. Об этом УНН пишет со ссылкой на DW.
78-летний Шредер подвергся критике после февральского вторжения россии в Украину из-за его дружбы с путиным и связи с российскими энергетическими компаниями.
Детали
Ганноверское отделение СДПГ, где зарегистрировано членство Шредера, в июле открыло слушания для обсуждения 17 ходатайств местных и региональных отделений против его постоянного членства в партии.
Но в заявлении отделения в понедельник говорится, что бывший канцлер «не виновен в нарушении правил партии, поскольку против него не может быть доказано никаких нарушений».
Это решение может быть обжаловано, но эксперты-правоведы говорят, что для исключения членов есть большие препятствия.
Что было раньше
Шредер, занимавший должность канцлера с 1998 по 2005 год, отказался разорвать связи с путиным, несмотря на войну в Украине.
Его позиция поставила в затруднительное положение СДПГ, которая также является партией канцлера Олафа Шольца. Немецкая СДПГ исторически выступала за тесные связи с россией, рожденные из «восточной политики» – политики сближения и диалога с тогдашним Советским Союзом, разработанной бывшим канцлером Вилли Брандтом в 1970-х годах.
Шредера также широко критиковали за то, что он занимал ряд доходных постов в российских энергетических гигантах, и только после сильного общественного давления Шредер в мае отказался от места в совете директоров российской энергетической группы «Роснефть».
Позже он также объявил, что не войдет в состав наблюдательного совета Газпрома, как планировалось изначально.
В мае парламент Германии лишил Шредера некоторых привилегий как старшего государственного деятеля, лишив офиса и персонала.