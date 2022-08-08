Німецькі соціал-демократи вирішили не виключати Шредера з партії, незважаючи на зв'язки із путіним

78-річний Шредер піддався критиці після лютневого вторгнення росії в Україну через його дружбу з путіним і зв'язки з російськими енергетичними компаніями.

Деталі

Ганноверське відділення СДПН, де зареєстроване членство Шредера, у липні відкрило слухання для обговорення 17 клопотань місцевих та регіональних відділень проти його постійного членства у партії.

Але у заяві відділення у понеділок йдеться, що колишній канцлер «не винен у порушенні правил партії, оскільки проти нього не може бути доведено жодних порушень».

Це рішення може бути оскаржене, але експерти-правознавці кажуть, що для виключення членів є великі перешкоди.

Що було раніше

Шредер, який обіймав посаду канцлера з 1998 по 2005 рік, відмовився розірвати зв'язки із путіним, незважаючи на війну в Україні.

Його позиція поставила у скрутне становище СДПН, яка також є партією канцлера Олафа Шольца. Німецька СДПН історично виступала за тісні зв'язки з росією, народжені зі «східної політики» - політики зближення та діалогу з тодішнім Радянським Союзом, розробленою колишнім канцлером Віллі Брандтом у 1970-х роках.

Шредера також широко критикували за те, що він обіймав низку прибуткових постів у російських енергетичних гігантах, і лише після сильного громадського тиску Шредер у травні відмовився від місця у раді директорів російської енергетичної групи «Роснефть».

Пізніше він також оголосив, що не увійде до складу наглядової ради Газпрому, як планувалося спочатку.

У травні парламент Німеччини позбавив Шредера деяких привілеїв як старшого державного діяча, позбавивши офісу та персоналу.