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Немецкое следствие подозревает украинского военного в причастности к взрывам на "Северном потоке" - СМИ

Киев • УНН

 • 850231 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Власти Германии расследуют, вероятное участие украинца, который может быть причастен к прошлогоднему саботажу на газопроводе «Северный поток», сообщили СМИ в понедельник, информирует УНН.

Детали

По данным общественных вещателей NDR и WDR, немецкие следователи установили личность украинца в возрасте около 20 лет, который подозревается в поездке в страну в прошлом году для совершения атак на подводные газопроводы.

Подозреваемый входит в число шести человек, которые в сентябре 2022 года отправились в город Росток на севере Германии, арендовали яхту по фальшивым паспортам и заложили взрывчатку на газопроводе Nord Stream, проходящем по дну Балтийского моря.

Украинец использовал фальшивый румынский паспорт, на имя Стефана М., сообщили СМИ со ссылкой на источники в немецкой полиции на условиях анонимности. Согласно информации, ранее он служил в пехотной части украинских вооруженных сил и проживал в городе к юго-востоку от Киева.

Общественные вещатели сообщили, что расследование все еще продолжается, и прокуратура не исключает, что диверсия могла быть операцией под «ложным флагом», организованной россией, и виновные могли оставить ложные доказательства, чтобы обвинить Украину.

Добавим

Украина неоднократно отрицала свою причастность, а правительство Германии ранее предостерегало от «поспешных выводов» относительно взрывов.

Датское правительство заявило в прошлом месяце, что патрули обороны заметили российские суда за несколько дней до взрыва на трубопроводе.

Ранее россия призвала к международному расследованию саботажа под руководством ООН, но Совет Безопасности не поддержал эту просьбу.

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