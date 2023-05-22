Німецьке слідство підозрює українського військового у причетності до вибухів на "Північному потоці" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Влада Німеччини розслідує, ймовірну участь українця, який може бути причетним до торішнього саботажу на газопроводі «Північний потік», повідомили ЗМІ у понеділок, інформує УНН.
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За даними громадських мовників NDR та WDR, німецькі слідчі встановили особу українця віком близько 20 років, який підозрюється у поїздці до країни минулого року для скоєння атак на підводні газопроводи.
Підозрюваний входить до шести осіб, які у вересні 2022 року вирушили до міста Росток на півночі Німеччини, орендували яхту за фальшивими паспортами й заклали вибухівку на газопроводі Nord Stream, що проходить дном Балтійського моря.
Українець використав фальшивий румунський паспорт, на ім'я Стефана М., повідомили ЗМІ з посиланням на джерела у німецькій поліції на умовах анонімності. Згідно з інформацією, раніше він служив у піхотній частині українських збройних сил та проживав у місті на південний схід від Києва.
Громадські мовники повідомили, що розслідування все ще триває, і прокуратура не виключає, що диверсія могла бути операцією під «хибним прапором», організованої росією, і винні могли залишити неправдиві докази, щоб звинуватити Україну.
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Україна неодноразово заперечувала свою причетність, а уряд Німеччини раніше застерігав від «поспішних висновків» щодо вибухів.
Данський уряд заявив минулого місяця, що патрулі оборони помітили російські судна за кілька днів до вибуху на трубопроводі.
Раніше росія закликала до міжнародного розслідування саботажу під керівництвом ООН, але Рада Безпеки не підтримала цього прохання.