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Немецкая полиция отпустила мужчину, пытавшегося протаранить автомобилем в Берлине офис Меркель

Киев  •  УНН

 • 14863 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Полиция освободила из-под стражи 54-летнего мужчину, который накануне врезался с ворота офиса канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает Die Zeit, пишет УНН.

В полиции заявили, что не видят оснований для его дальнейшего содержания под стражей или отправки в психиатрическую клинику. Расследование против мужчины продолжается.

Утром 25 ноября в ворота офиса Меркель в Берлине врезался автомобиль, на котором было написано “Остановите политику глобализации” и “Вы чертовы убийцы детей и стариков”. Никто не пострадал, машине и воротам был причинен лишь незначительный ущерб. Водителя задержали.

Позднее стало известно, что тот же мужчина на том же автомобиле уже пытался протаранить ворота офиса Меркель в феврале 2014 года. Как сообщалось, тогда на машине было написано “Нет изменению климата, убивающему людей” и “Николь, я люблю тебя”.

+ Polizei lässt Fahrer nach Auto-Attacke auf Kanzleramt laufen https://t.co/AcdUANej8X

— ntv Nachrichten (@ntvde) November 26, 2020

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