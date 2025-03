ЗМІ повідомили деталі про наміри чоловіка, який намагався у Берліні протаранити машиною офіс Меркель

За інформацією видання, психічно неврівноважений чоловік “хотів бути почутим”.

Нагадаємо, що вранці 25 листопада в Берліні в ворота офісу канцлерки ФРН Ангели Меркель врізався автомобіль, на якому німецькою написані написи “Зупиніть політику глобалізації” і “Ви чортові вбивці дітей і людей похилого віку”, повідомляє Reuters.

За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Машині і воротам заподіяно лише незначного збитку. Водій автомобіля затриманий. На місці інциденту знаходяться поліцейські, пожежники і журналісти.

У правоохоронних органах заявили, що не розглядають те, що трапилося як можливий теракт.

A car was seen crashing into the gate of the office of German Chancellor Angela Merkel in Berlin , @Reuters witness said https://t.co/ryOYEUpIVj

— Reuters (@Reuters) November 25, 2020

Відзначимо, що сьогодні у Ангели Меркель заплановані відеонаради з главами федеральних земель з приводу ситуації з коронавірусом у країні, додає агентство.

Bild також пише, що точно така ж машина марки Volkswagen вже намагалася протаранити ворота офісу Меркель в Берліні в лютому 2014 року. Тоді на ній були написи німецькою “Ні зміни клімату, що вбиває людей” і “Ніколь, я люблю тебе”.