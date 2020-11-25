ЗМІ повідомили деталі про наміри чоловіка, який намагався у Берліні протаранити машиною офіс Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Водій автомобіля, який врізався в ворота канцелярії канцлерки ФРН Ангели Меркель, хотів передати їй листа. Про це повідомляє німецька газета Bild, пише УНН.
За інформацією видання, психічно неврівноважений чоловік “хотів бути почутим”.
Нагадаємо, що вранці 25 листопада в Берліні в ворота офісу канцлерки ФРН Ангели Меркель врізався автомобіль, на якому німецькою написані написи “Зупиніть політику глобалізації” і “Ви чортові вбивці дітей і людей похилого віку”, повідомляє Reuters.
За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Машині і воротам заподіяно лише незначного збитку. Водій автомобіля затриманий. На місці інциденту знаходяться поліцейські, пожежники і журналісти.
У правоохоронних органах заявили, що не розглядають те, що трапилося як можливий теракт.
A car was seen crashing into the gate of the office of German Chancellor Angela Merkel in Berlin , @Reuters witness said https://t.co/ryOYEUpIVj— Reuters (@Reuters) November 25, 2020
Відзначимо, що сьогодні у Ангели Меркель заплановані відеонаради з главами федеральних земель з приводу ситуації з коронавірусом у країні, додає агентство.
Bild також пише, що точно така ж машина марки Volkswagen вже намагалася протаранити ворота офісу Меркель в Берліні в лютому 2014 року. Тоді на ній були написи німецькою “Ні зміни клімату, що вбиває людей” і “Ніколь, я люблю тебе”.