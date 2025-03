СМИ сообщили детали о намерениях мужчины, пытавшегося в Берлине протаранить машиной офис Меркель

По информации издания, психически неуравновешенный мужчина “хотел быть услышанным”.

Напомним, что утром 25 ноября в Берлине в ворота офиса канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль, на котором на немецком начертаны надписи “Остановите политику глобализации” и “Вы чертовы убийцы детей и стариков”, сообщает Reuters.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Машине и воротам причинен лишь незначительный ущерб. Водитель автомобиля задержан. На месте инцидента находятся полицейские, пожарные и журналисты.

В правоохранительных органах заявили, что не рассматривают случившееся как возможный теракт.

A car was seen crashing into the gate of the office of German Chancellor Angela Merkel in Berlin, @Reuters witness said https://t.co/ryOYEUpIVj

— Reuters (@Reuters) November 25, 2020

Отметим, что сегодня у Ангелы Меркель запланировано видеосовещание с главами федеральных земель по поводу ситуации с коронавирусом в стране, добавляет агентство.

Bild также пишет, что точно такая же машина марки Volkswagen уже пыталась протаранить ворота офиса Меркель в Берлине в феврале 2014 года. Тогда на ней были надписи на немецком “Нет изменению климата, убивающему людей” и “Николь, я люблю тебя”.