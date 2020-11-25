СМИ сообщили детали о намерениях мужчины, пытавшегося в Берлине протаранить машиной офис Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Водитель автомобиля, который врезался в ворота канцелярии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, хотел передать ей письмо. Об этом сообщает немецкая газета Bild, пишет УНН.
По информации издания, психически неуравновешенный мужчина “хотел быть услышанным”.
Напомним, что утром 25 ноября в Берлине в ворота офиса канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль, на котором на немецком начертаны надписи “Остановите политику глобализации” и “Вы чертовы убийцы детей и стариков”, сообщает Reuters.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Машине и воротам причинен лишь незначительный ущерб. Водитель автомобиля задержан. На месте инцидента находятся полицейские, пожарные и журналисты.
В правоохранительных органах заявили, что не рассматривают случившееся как возможный теракт.
A car was seen crashing into the gate of the office of German Chancellor Angela Merkel in Berlin, @Reuters witness said https://t.co/ryOYEUpIVj— Reuters (@Reuters) November 25, 2020
Отметим, что сегодня у Ангелы Меркель запланировано видеосовещание с главами федеральных земель по поводу ситуации с коронавирусом в стране, добавляет агентство.
Bild также пишет, что точно такая же машина марки Volkswagen уже пыталась протаранить ворота офиса Меркель в Берлине в феврале 2014 года. Тогда на ней были надписи на немецком “Нет изменению климата, убивающему людей” и “Николь, я люблю тебя”.