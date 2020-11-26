Німецька поліція відпустила чоловіка, який намагався протаранити автівкою у Берліні офіс Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Поліція звільнила з-під варти 54-річного чоловіка, який напередодні врізався з ворота офісу канцлерки ФРН Ангели Меркель. Про це повідомляє Die Zeit, пише УНН.
У поліції заявили, що не бачать підстав для його подальшого тримання під вартою або відправки в психіатричну клініку. Розслідування проти чоловіка триває.
Вранці 25 листопада в ворота офісу Меркель в Берліні врізався автомобіль, на якому було написано “Зупиніть політику глобалізації” і “Ви чортові вбивці дітей і людей похилого віку”. Ніхто не постраждав, машині і воротам було завдано лише незначного збитку. Водія затримали.
Пізніше стало відомо, що той же чоловік на тому ж автомобілі вже намагався протаранити ворота офісу Меркель в лютому 2014 року. Як повідомлялося, тоді на машині було написано “Ні змінам клімату, що вбиває людей” і “Ніколь, я люблю тебе”.
+ Polizei lässt Fahrer nach Auto-Attacke auf Kanzleramt laufen https://t.co/AcdUANej8X— ntv Nachrichten (@ntvde) November 26, 2020