Німецька поліція відпустила чоловіка, який намагався протаранити автівкою у Берліні офіс Меркель

У поліції заявили, що не бачать підстав для його подальшого тримання під вартою або відправки в психіатричну клініку. Розслідування проти чоловіка триває.

Вранці 25 листопада в ворота офісу Меркель в Берліні врізався автомобіль, на якому було написано “Зупиніть політику глобалізації” і “Ви чортові вбивці дітей і людей похилого віку”. Ніхто не постраждав, машині і воротам було завдано лише незначного збитку. Водія затримали.

Пізніше стало відомо, що той же чоловік на тому ж автомобілі вже намагався протаранити ворота офісу Меркель в лютому 2014 року. Як повідомлялося, тоді на машині було написано “Ні змінам клімату, що вбиває людей” і “Ніколь, я люблю тебе”.

+ Polizei lässt Fahrer nach Auto-Attacke auf Kanzleramt laufen https://t.co/AcdUANej8X