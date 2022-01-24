Немецкая Lufthansa снова переносит некоторые ночные авиарейсы в Украину

КИЕВ. 24 января. УНН. На этой неделе немецкая Lufthansa перенесла по меньшей мере два рейса в Украину, что стало одним из первых изменений в воздушном сообщении после последнего обострения напряженности в отношениях между Россией и Западом. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.