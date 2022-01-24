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Шахед-136

Німецька Lufthansa знову переносить деякі нічні авіарейси в Україну

Німецька Lufthansa знову переносить деякі нічні авіарейси в Україну

Київ • УНН

 • 20345 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Цього тижня німецька Lufthansa перенесла щонайменше два рейси в Україну, що стало однією з перших змін у повітряному сполученні після останнього загострення напруженості у відносинах між Росією та Заходом. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Рейс Lufthansa Франкфурт-Київ, запланований на понеділок, був перенесений на ранок вівторка, як показала онлайн-табло вильотів аеропорту Франкфурта, в той час як у середу такий рейс не відображається.

"Ми скоригували розклад наших рейсів в Україну лише з операційних причин", — заявив представник Lufthansa у понеділок, а інший підтвердив, що поки що у Києві не буде зупинок.

Lufthansa обслуговує Київ, Львів та Одесу в Україні.

Доповнення

Рейс Lufthansa з Франкфурта до Києва в неділю вдень був перенесений на ранок понеділка, і співробітники сервісного центру Lufthansa заявили, що це сталося тому, що екіпаж більше не може залишатися в Києві на ніч через поточні "проблеми".

Напруженість загострилася після того, як Росія зосередила близько 100 000 військовослужбовців у межах досяжності українського кордону, хоча Москва заперечує будь-які наміри вторгнення.

Декілька країн попередили про небезпеку польотів поблизу східного кордону України, приблизно за 450-550 миль на південний схід від Києва, після того, як у 2014 році рейс MH17 малайзійських авіаліній був збитий, внаслідок чого загинули всі 298 людей на борту.

Федеральне авіаційне управління США нещодавно продовжило заборону польотів американських авіакомпаній над східною Україною.

Минулого тижня Канада попередила про "посилену військову активність" та "загрози, пов'язані з прорахунками та непорозумінням".

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