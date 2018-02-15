Германия увеличила отрыв в медальном зачете Олимпиады в Пхенчхан
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. По итогам пятого соревновательного дня после церемонии открытия Олимпийских игр сборная Германии продолжила удерживать пальму первенства в медальной таблице соревнований, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
С 12 возможных медалей, которые сегодня разыгрывались в Южной Корее, представители Германии завоевали 2 “золота” и 1 “бронзу”, доведя общий багаж национальной команды до 7 “золотых”, 2 “серебряных” и 3-х бронзовых медалей.
Отрыв от ближайшего соперника в медальном зачете — Нидерландов, вырос до разницы в 2 “золота”. В Нидерландов 5 “золотых”, 4 “серебряных” и 2 бронзовые награды. Далее следует самая многочисленная национальная команда Игорь США — 4, 1, 2. В пятерку попадает Норвегия (3, 5, 3) и Канада (3, 4, 3).
Отметим, что Германия также захватила лидерство по общему количеству медалей (12), которое принадлежало Норвегии.
Как сообщал УНН, сегодняшнюю биатлонную индивидуальную гонку перенесли из-за сильного ветра.