Німеччина збільшила відрив в медальному заліку Олімпіади у Пхьончхані
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. За підсумками п'ятого змагального дня після церемонії відкриття Олімпійських ігор збірна Німеччини продовжила втримувати пальму першості в медальній таблиці змагань, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
З 12 можливих медалей, які сьогодні розігрувалися у Південній Кореї, представники Німеччини вибороли 2 “золота” та 1 “бронзу”, довівши загальний багаж національної команди до 7 “золотих”, 2 “срібних” та 3-х бронзових медалей.
Відрив від найближчого суперника в медальному заліку — Нідерландів, зріс до різниці в 2 “золота”. У Нідерландів 5 “золотих”, 4 “срібних” та 2 бронзові нагороди. Далі прямує найчисельніша національна команда Ігор США — 4, 1, 2. До п’ятірки потрапляє Норвегія (3, 5, 3) і Канада (3, 4, 3).
Відзначимо, що Німеччина також захопила лідерство за загальною кількістю медалей (12), яке належало Норвегії.
Як повідомляв УНН, сьогоднішню біатлонну індивідуальну гонку перенесли через сильний вітер.