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Германия закупит 18 танков Leopard 2 для пополнения запасов - Reuters

Германия закупит 18 танков Leopard 2 для пополнения запасов - Reuters

Киев • УНН

 • 817788 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Германия планирует приобрести 18 танков Leopard 2 и 12 самоходных гаубиц, чтобы пополнить запасы, истощенные из-за поставок в Украину, согласно документации о закупке, с которой Reuters ознакомились в пятницу, передает УНН.

Детали 

Стоимость заказа танков составит 525 миллионов евро, тогда как гаубицы имеют цену в 190,7 миллиона евро. Все они должны быть поставлены не позднее 2026 года, говорится в документах министерства финансов, предназначенных для парламента.

Покупка танков включает опцион на еще 105 танков примерно на 2,9 миллиарда евро, Reuters сообщил источник в обороне, который также добавил, что бюджетный комитет немецкого парламента, как ожидается, подпишет соглашение в конце мая.

Дополнительно 

Германия поставила в Украину 18 танков Leopard 2 после российского вторжения в прошлом году и заявила, что намерена как можно быстрее закрыть разницу новыми танками.

12 гаубиц являются частью планов министерства обороны, подписанных парламентом Германии в марте, по закупке до 28 гаубиц на замену.

Напомним

Бюджетный комитет парламента Германии одобрил закупку еще 50 боевых машин пехоты Puma для вооруженных сил Бундесвера. 

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