Бюджетний комітет Німеччини схвалив закупівлю ще 50 БМП Puma
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Бюджетний комітет парламенту Німеччини схвалив закупівлю ще 50 бойових машин піхоти Puma для збройних сил Бундесверу, передає УНН з посиланням на dpa.
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У середу політики схвалили програму озброєнь, яка коштуватиме федеральному уряду приблизно 1,5 мільярда євро (1,6 мільярда доларів).
Політики з коаліційного уряду заявили, що рішення про розміщення другого великого замовлення на бойові машини має важливе значення для модернізації збройних сил Німеччини, навіть якщо проблеми з бойовою машиною піхоти все ще потрібно вирішити.
"Закупівля другої партії Puma пов'язана зі значними фінансовими ризиками. Крім того, систему не було повністю протестовано технічно", - сказав член бюджетного комітету від Партії зелених Себастьян Шефер. "(А) проте, замовлення має бути розміщене зараз, щоб закрити прогалини в оснащенні Бундесверу".
Депутат СвДП Карстен Кляйн пояснив, що рішення Німеччини відправити свої бронетранспортери Marder до України змусило Бундесвер закупити ще 50 Puma. "Однак не можна забувати, що Puma все ще потребує термінових доопрацювань", - сказав він.
Сучасна бойова машина піхоти Puma замінить старішу бойову машину піхоти Marder, яка кілька разів модернізувалася і досі використовується в Бундесвері.
Ділова газета Handelsblatt повідомила в середу, що Федеральна аудиторська палата висловила застереження щодо замовлення Puma і рекомендувала дочекатися технічного перетворення на модернізований варіант, перш ніж купувати нові.