Бюджетный комитет Германии одобрил закупку еще 50 БМП Puma

Детали

В среду политики одобрили программу вооружений, которая будет стоить федеральному правительству примерно 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов).

Политики из коалиционного правительства заявили, что решение о размещении второго крупного заказа на боевые машины имеет важное значение для модернизации вооруженных сил Германии, даже если проблемы с боевой машиной пехоты все еще нужно решить.

"Закупка второй партии Puma связана со значительными финансовыми рисками. Кроме того, система не была полностью протестирована технически", - сказал член бюджетного комитета от Партии зеленых Себастьян Шефер. "(Но) тем не менее, заказ должен быть размещен сейчас, чтобы закрыть пробелы в оснащении Бундесвера".

Депутат СВДП Карстен Кляйн пояснил, что решение Германии отправить свои бронетранспортеры Marder в Украину заставило Бундесвер закупить еще 50 Puma. "Однако нельзя забывать, что Puma все еще нуждается в срочных доработках", - сказал он.

Современная боевая машина пехоты Puma заменит более старую боевую машину пехоты Marder, которая несколько раз модернизировалась и до сих пор используется в Бундесвере.

Деловая газета Handelsblatt сообщила в среду, что Федеральная аудиторская палата выразила предостережение относительно заказа Puma и рекомендовала дождаться технического преобразования на модернизированный вариант, прежде чем покупать новые.