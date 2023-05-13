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Німеччина закупить 18 танків Leopard 2 для поповнення запасів - Reuters

Німеччина закупить 18 танків Leopard 2 для поповнення запасів - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Німеччина планує придбати 18 танків Leopard 2 і 12 самохідних гаубиць, щоб поповнити запаси, виснажені через постачання в Україну, згідно з документацією про закупівлю, з якою Reuters познайомились в п’ятницю, передає УНН.

Деталі 

Вартість замовлення танків становитиме 525 мільйонів євро, тоді як гаубиці мають ціну в 190,7 мільйона євро. Усі вони мають бути поставлені не пізніше 2026 року, йдеться в документах міністерства фінансів, призначених для парламенту.

Покупка танків включає опціон на ще 105 танків приблизно на 2,9 мільярда євро, Reuters повідомило джерело в обороні, яке також додало, що бюджетний комітет німецького парламенту, як очікується, підпише угоду наприкінці травня.

Додатково 

Німеччина поставила в Україну 18 танків Leopard 2 після російського вторгнення минулого року і заявила, що має намір якнайшвидше закрити різницю новими танками.

12 гаубиць є частиною планів міністерства оборони, підписаних парламентом Німеччини в березні, щодо закупівлі до 28 гаубиць на заміну.

Нагадаємо

Бюджетний комітет парламенту Німеччини схвалив закупівлю ще 50 бойових машин піхоти Puma для збройних сил Бундесверу. 

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