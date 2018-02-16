Германия впервые не выиграла ни одной медали в рамках соревновательного дня на ОИ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Пхенчхане завершился розыгрыш медалей в рамках седьмого соревновательного дня, который принес некоторые изменения в медальном зачете, сообщает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2018.
Несмотря на то, что не удалось выиграть ни одной награды в седьмой соревновательный день, сборная Германии благодаря высоким предварительным результатам спортсменов, удерживает первую строчку. В активе "бундестим" 9 "золотых", 2 "серебряные" и 4 бронзовые награды.
Вторую строчку занимает Норвегия, выигравшая наибольшее количество медалей среди всех национальных команд (19) - 6 "золотых", 8 "серебряных" и 5 бронзовых наград. У Нидерландов третья строчка (6, 5, 2).
Пятерку лидеров таблицы медалей замыкают США и Канада. Американцы завоевали 5 золотых медалей, а канадцы, как и шведы, по четыре (у канадцев больше "серебра").
Отметим, что большое количество наград в данный игровой день завоевали атлеты из Швейцарии - 1 "золото" и 2 "серебра".
Примечательно, что Беларусь завоевала первую награду на ОИ-2018 и поднялась на 12 ступень.
Добавим также, впереди еще 10 дней и более половины комплектов наград.