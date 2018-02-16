Німеччина вперше не виграла жодної медалі у рамках змагального дня на ОІ-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Пхьончхані завершився розіграш медалей в рамках сьомого змагального дня, який приніс деякі зміни в медальному заліку, інформує УНН з посиланням на сайт ОІ-2018.
Попри жодної здобутої нагороди в сьомий змагальний день збірна Німеччини завдяки високим попереднім результатам спортсменів, втримує перший рядок. В активі "бундестім" 9 "золотих", 2 "срібні" та 4 бронзові нагороди.
Другий рядок обіймає Норвегія, яка виграла найбільшу кількість медалей серед усіх національних команд (19) – 6 "золотих", 8 "срібних" та 5 бронзових нагород. У Нідерландів третя сходинка (6, 5, 2).
П'ятірку лідерів таблиці медалей замикають США і Канада. Американці завоювали 5 золотих медалей, а канадці, як і шведи, по чотири (у канадців більше "срібла").
Відзначимо, що велику кількість нагород в даний ігровий день завоювали атлети зі Швейцарії – 1 "золото" та 2 "срібла".
Примітно, що Білорусь завоювала першу нагороду на ОІ-2018 і піднялася на 12 щабель.
Додамо також, попереду ще 10 днів і більше половини нерозіграних комплектів нагород.