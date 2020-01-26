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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия возобновила подготовку курдских отрядов в Ираке

Киев • УНН

 • 15823 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Вооруженные силы ФРГ восстановили тренировочную миссию по подготовке курдских отрядов на севере Ирака. Об этом говорится в уведомлении Бундесвера, информирует УНН.

Германия возобновила подготовку курдских отрядов в Ираке

"Германия возобновила подготовку сил безопасности на севере Ирака, прерванную в свете резкого обострения обстановки в регионе после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана - ред.) Касема Сулеймани", - говорится в сообщении.

Как отмечается, миссия по подготовке бойцов курдских формирований по согласованию с международными партнерами восстановлена в 06:00 по местному времени (07:00 по Киеву - ред).

Как сообщалось ранее в УНН, Словакия и Германия начали вывод своих военных из Ирака 7 января.

Heute Morgen um 6:00 MEZ hat die #BundeswehrimEinsatz zusammen
mit ihren multinationalen Partnern den Ausbildungsauftrag mit zwei Lehrgängen
im nordirakischen Erbil wieder aufgenommen. Mehr unter: https://t.co/R8n329VIS4 pic.twitter.com/xACaQDU9J3

- Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) January 26, 2020

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