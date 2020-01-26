Германия возобновила подготовку курдских отрядов в Ираке

"Германия возобновила подготовку сил безопасности на севере Ирака, прерванную в свете резкого обострения обстановки в регионе после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана - ред.) Касема Сулеймани", - говорится в сообщении.

Как отмечается, миссия по подготовке бойцов курдских формирований по согласованию с международными партнерами восстановлена в 06:00 по местному времени (07:00 по Киеву - ред).

Как сообщалось ранее в УНН, Словакия и Германия начали вывод своих военных из Ирака 7 января.

Heute Morgen um 6:00 MEZ hat die #BundeswehrimEinsatz zusammen

mit ihren multinationalen Partnern den Ausbildungsauftrag mit zwei Lehrgängen

im nordirakischen Erbil wieder aufgenommen. Mehr unter: https://t.co/R8n329VIS4 pic.twitter.com/xACaQDU9J3