Німеччина відновила підготовку курдських загонів в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Збройні сили ФРН відновили тренувальну місію з підготовки курдських загонів на півночі Іраку. Про це йдеться у повідомленні Бундесверу, інформує УНН.
"Німеччина відновила підготовку сил безпеки на півночі Іраку, перервану в світлі різкого загострення обстановки в регіоні після вбивства командувача силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану - ред.) Касема Сулеймані", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, місію з підготовки бійців курдських формувань за погодженням з міжнародними партнерами відновлено о 06:00 за місцевим часом (07:00 за Києвом - ред).
Як повідомлялося раніше в УНН, Словаччина та Німеччина почали вивід своїх військових із Іраку 7 січня.
Heute Morgen um 06:00 MEZ hat die #BundeswehrimEinsatz zusammen
mit ihren multinationalen Partnern den Ausbildungsauftrag mit zwei Lehrgängen
im nordirakischen Erbil wieder aufgenommen. Mehr unter: https://t.co/R8n329VIS4 pic.twitter.com/xACaQDU9J3