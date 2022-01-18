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Германия откроет в Украине бюро по водородной дипломатии

Германия откроет в Украине бюро по водородной дипломатии

Киев • УНН

 • 19460 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Немецкое бюро по водородной дипломатии ускорит запуск индустриального производства водорода в Украине. Об этом сообщает пресс-служба UBTA, передает УНН.

Детали

Соответствующее намерение было анонсировано министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою. 17 января в рамках украинско-немецкого диалога и сотрудничества по водороду, Бербок встретилась с представителями UBTA, энергетической ассоциации Украинский Водородный Совет и украинским бизнесом.

Во время обсуждения участники встречи рассмотрели ключевые темы, а именно:
— состояние разработки Водородной стратегии Украины,
— мероприятия в рамках Немецко-украинского энергетического партнерства,
— исследования и инициативы относительно водорода,
— водородные проекты в Украине.

Решение открыть в Украине бюро по водородной дипломатии в UBTA оценили положительно.

“На пути к энергонезависимости много вызовов, и технологических, и ресурсных, и финансовых. Украинская ассоциация бизнеса и торговли готова подписать меморандум о взаимопонимании с немецким бюро по водородной дипломатии, и приобщиться к совместной работе по разработке практической водородной стратегии Украины и способствовать реализации водородных проектов в нашей стране”, — прокомментировал председатель комитета “Устойчивого развития и Европейского зеленого курса” UBTA Дмитрий Васильев.

В UBTA говорят, что бюро водородной дипломатии будет способствовать более быстрой имплементации ряда водородных проектов, направленных на реализацию Европейского Зеленого курса и политики декарбонизации Украины, а также поставит на новый уровень вопросы энергетического сотрудничества между нашими странами, энергобезопасности Украины, Германии и ЕС.

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