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Німеччина відкриє в Україні бюро з водневої дипломатії

Німеччина відкриє в Україні бюро з водневої дипломатії

Київ • УНН

 • 19463 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Німецьке бюро з водневої дипломатії прискорить запуск індустріального виробництва водню в Україні. Про це повідомляє пресслужба UBTA, передає УНН.

Деталі

Відповідний намір було анонсовано міністром закордонних справ ФРН Анналеною Бербок на зустрічі із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вчора, 17 січня у межах українсько-німецького діалогу та співпраці щодо водню, Бербок
зустрілася з представниками UBTA, Енергетичної асоціації Українська Воднева Рада та українським бізнесом.

Під час обговорення учасники зустрічі розглянули ключові теми, а саме:
— стан розробки Водневої стратегії України,
— заходи в рамках Німецько-українського енергетичного партнерства,
— дослідження та ініціативи щодо водню,
— водневі проєкти в Україні.

Рішення відкрити в Україні бюро з водневої дипломатії в UBTA оцінили схвально.

“На шляху до енергонезалежності багато викликів, і технологічних, і ресурсних, і фінансових. Українська асоціація бізнесу та торгівлі готова підписати меморандум про взаємопорозуміння із німецьким бюро з водневої дипломатії, та долучитися до спільної роботи з розробки практичної водневої стратегії України та сприяти реалізації водневих проєктів в нашій країні” — прокоментував голова комітету “Сталого розвитку та Європейського зеленого курсу” UBTA Дмитро Васильєв.

В UBTA кажуть, що бюро водневої дипломатії сприятиме швидшій імплементації низки водневих проєктів, направлених на реалізацію Європейського Зеленого курсу та політики декарбонізації України, а також поставить на новий рівень питання енергетичної співпраці між нашими країнами, енергобезпеки України, Німеччини та ЄС.

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