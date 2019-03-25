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Германия в концовке вырвала победу у Нидерландов в рамках отбора на Евро-2020

Киев • УНН

 • 7808 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сборная Нидерландов на “Йохан Кройфф Арене” в Амстердаме приняла Германию в отборе на Евро-2020, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Германия в концовке вырвала победу у Нидерландов в рамках отбора на Евро-2020

Сборная Германии в первом тайме просто ошеломила хозяев, которые наверняка прекрасно помнят свою победу над этим же соперником со счетом 3:0 в Лиге наций УЕФА. Но не только отличный гол Сане и шедевр имени Гнабри обеспечили серьезную фору немцам, но и несколько прекрасных сейвов Нойера.

Однако на 48 и 63 минутах усилиями де Лихта и Депая хозяева выровняли положение. Развязка произошла на 90 минуте. Вышедший на замену Ройс классно нашел пространство за спинами защитников и идеально выложил мяч Шульцу, который мастерски в касание поразил дальний угол — 2:3.

“Мне нравится, что команда до последнего верила в победу. Эта победа в Нидерландах стала отличным началом отборочного цикла. Однако мы увидели, что нам еще нужно работать над содержанием лидерства”, — сказал наставник “бундестим” Лев.

Добавим, что благодаря выигрышу в другой игре над Беларусью 2:1, в лидерах группы С осталась Северная Ирландия — 6 очков.

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