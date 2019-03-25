Німеччина в кінцівці вирвала перемогу у Нідерландів в рамках відбору на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Збірна Нідерландів на “Йохан Кройфф Арені” в Амстердамі прийняла Німеччину у відборі на Євро-2020, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Збірна Німеччини в першому таймі просто приголомшила господарів, які напевно прекрасно пам’ятають свою перемогу над цим же суперником з рахунком 3:0 в Лізі націй УЄФА. Але не тільки відмінний гол Сане і шедевр імені Гнабрі забезпечили серйозну фору німцям, а ще й кілька прекрасних сейвів Нойєра.
Проте на 48 і 63 хвилинах зусиллями де Ліхта і Депая господарі вирівняли становище. Розв’язка відбулася на 90 хвилині. Вийшовши на заміну Ройс класно знайшов простір за спинами захисників і ідеально виклав м’яч Шульцу, який майстерно в дотик вразив дальній кут — 2:3.
“Мені подобається, що команда до останнього вірила в перемогу. Ця перемога в Нідерландах стала відмінним початком відбіркового циклу. Проте ми побачили, що нам ще потрібно працювати над утриманням лідерства”, — сказав наставник “бундестім” Льов.
Додамо, що завдяки виграшу в іншій грі над Білоруссю 2:1, в лідерах групи С залишилась Північна Ірландія — 6 очок.