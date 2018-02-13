Германия продолжает лидировать в медальном зачете Олимпийских игр

Бундестим имеет в своем активе четыре “золотые”, 1 “серебряную” и три бронзовые медали. Второе текущее в медальном зачете занимает сборная Нидерландов, на счету которой всего 5 наград (по два “золота” и “серебра” и бронзовая награда). Третье с двумя золотыми медалями, с серебром и бронзой сейчас занимает сборная команда США.

Всего в топ-10 также входит: 4 — Канада, 5 — США, 6 — Франция, 7 — Швеция, 8 и 9 — Южная Корея, Австрия, 10 — Япония.

Заметим, что по количеству наград лидируют норвежцы, в которых 9 подиумов.

Как сообщалось ранее, Германия лидировала после каждого из предыдущих дней в рамках зимних Игр в Корее.