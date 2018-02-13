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Німеччина продовжила лідирувати в медальному заліку Олімпійських ігор

Німеччина продовжила лідирувати в медальному заліку Олімпійських ігор

Київ • УНН

 • 8548 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Збірна Німеччина залишилася лідером після трьох днів зимових Олімпійських ігор, що проходив у південнокорейському Пхьончхані, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Бундестім має в своєму активі чотири “золоті”, 1 “срібну” та три бронзові медалі. Друге поточне місце у медальному заліку посідає збірна Нідерландів, на рахунку якої загалом 5 нагород (по два “золота” і “срібла”, і бронзова нагорода). Третє з двома золотими медалями, зі сріблом та бронзою зараз посідає збірна команда США.

Загалом до топ-10 також входить: 4 — Канада, 5 — США, 6 — Франція, 7 — Швеція, 8 і 9 — Південна Корея, Австрія, 10 — Японія.
Зауважимо, що за кількістю нагород лідирують норвежці, в яких 9 подіумів.

Як повідомлялося раніше, Німеччина лідирувала після кожного з попередніх днів в рамках зимових Ігор у Кореї.

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