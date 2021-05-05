Германия приостановила разрешение на строительство "Северного потока - 2" из-за иска экологов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии приостановило разрешение на достройку газопровода "Северный поток - 2", пишет DW, передает УНН. Это сделано на время рассмотрения иска экологов против завершения проекту.
Детали
Старейшая в Германии природоохранная организация — Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) — подала иск в административный суд Гамбурга. Иск касается еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне страны, сообщила пресс-служба экологов.
Контекст
30-го апреля и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что Вашингтон продолжит заявлять Германии, что “Северный поток-2” должен быть остановлен.
В конце мая исследовательница американского центра Atlantic Council отметила в статье на сайте центра, вопрос “Северного потока-2” должен быть приоритетом для правительства США. “Время убегает. Россия стремится закончить трубопровод до июня”, — отмечала она.
В понедельник американский сенатор-республианець Тед Круз назвал “Северный поток-2” “инструментом российского принуждения”.
“На тех, кто его строит, будут наложены санкции, как обязал Конгресс”, —видзначив Круз.
Напомним
Экологи с самого начала критически оценивали проект. По их мнению, маршрут, построенный через пять морских заповедников, наносит непоправимый вред морской среде Балтийского моря.
“Северный поток — 2” непосредственно разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, заявил президент NABU Йорг-Андреас Крюгер. В регуляторной институты считают, что строительство безопасно для экологии.