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Актуальное
Германия приостановила разрешение на строительство "Северного потока - 2" из-за иска экологов

Германия приостановила разрешение на строительство "Северного потока - 2" из-за иска экологов

Киев  •  УНН

 • 11387 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии приостановило разрешение на достройку газопровода "Северный поток - 2", пишет DW, передает УНН. Это сделано на время рассмотрения иска экологов против завершения проекту.

Детали

Старейшая в Германии природоохранная организация — Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) — подала иск в административный суд Гамбурга. Иск касается еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне страны, сообщила пресс-служба экологов.

Контекст

30-го апреля и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что Вашингтон продолжит заявлять Германии, что “Северный поток-2” должен быть остановлен.

В конце мая исследовательница американского центра Atlantic Council отметила в статье на сайте центра, вопрос “Северного потока-2” должен быть приоритетом для правительства США. “Время убегает. Россия стремится закончить трубопровод до июня”, — отмечала она.

В понедельник американский сенатор-республианець Тед Круз назвал “Северный поток-2” “инструментом российского принуждения”.

“На тех, кто его строит, будут наложены санкции, как обязал Конгресс”, —видзначив Круз.

Напомним

Экологи с самого начала критически оценивали проект. По их мнению, маршрут, построенный через пять морских заповедников, наносит непоправимый вред морской среде Балтийского моря.

“Северный поток — 2” непосредственно разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей, заявил президент NABU Йорг-Андреас Крюгер. В регуляторной институты считают, что строительство безопасно для экологии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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