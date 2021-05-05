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Німеччина призупинила дозвіл на будівництво "Північного потоку - 2" через позов екологів

Київ • УНН

 • 11391 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії призупинило дозвіл на добудову газопроводу “Північний потік — 2”, пише DW, передає УНН. Це зроблено на час розгляду позову екологів проти завершення проєкту.

Деталі

Найстарша в Німеччині природоохоронна організація — Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) — подала позов до адміністративного суду Гамбурга. Позов стосується ще не завершеної ділянки трубопроводу у винятковій економічній зоні країни, повідомила прес-служба екологів.

Контекст

30-го квітня в.о. помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер заявив, що Вашингтон продовжить заявляти Німеччині, що “Північний потік-2” має бути зупинено.

Наприкінці травня дослідниця американського центру Atlantic Council відзначила у статті на сайті центру, що питання “Півічного потоку-2” має бути пріоритетом для уряду США. “Час вибігає. Росія прагне закінчити трубопровід до червня”, — відзначала вона.

У понеділок американський сенатор-республіанець Тед Круз назвав “Північний потік-2” “інструментом російського примусу”.

“На тих, хто його будує, буде накладено санкції, як забов’язав Конгрес”, -—відзначив Круз.

Нагадаємо

Екологи з самого початку критично оцінювали проєкт. На їхню думку, маршрут, збудований через п’ять морських заповідників, завдає непоправної шкоди морському середовищу Балтійського моря.

“Північний потік — 2” безпосередньо руйнує середовище проживання на морському дні на площі розміром понад 16 футбольних полів, заявив президент NABU Йорг-Андреас Крюгер. У регуляторній інституції вважають, що будівництво безпечно для екології.

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