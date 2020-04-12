Германия принимает все больше пациентов с коронавирусом из стран ЕС

Как отмечается в публикации в воскресенье, 12 апреля, говорится о госпитализации или пребывании пациентов с ЕС в отделениях интенсивной терапии с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких.

По данным издания, больше всего пациентов из ЕС сейчас находятся в больницах федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртемберг и Саар. Так, 28 пациентов из Франции и двое из Италии лечатся в Баден-Вюртемберге, 23 француза - в Саарланде. Больницы Северного Рейна-Вестфалии оказывают помощь десяти лицам из Италии, восьми - из Франции и 39-м из Нидерландов.

В публикации отмечается, что в последнее время увеличилось количество запросов в немецкие больницы из Нидерландов. По данным Университета Джонса Хопкинса (США), по состоянию на 11 апреля там лабораторно подтверждено 25 746 случаев заражения коронавирусом, из них с летальным исходом - 2747. Эксперты предполагают, что высокий, в отличие от Германии, уровень летальности от COVID-19 в Нидерландах связан, в частности, тем, что в королевстве существенно меньшее есть количество койко-мест в отделениях интенсивной терапии, чем в Германии.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 117 658 человек.