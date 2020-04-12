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Німеччина приймає все більше пацієнтів із коронавірусом з країн ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Шпиталі майже усіх 16 федеральних земель Німеччини приймають на лікування хворих на COVID-19 з інших країн ЄС. Про це свідчать дані опитування, проведеного виданням Welt am Sonntag у міністерствах охорони здоров'я кожної з земель, передає УНН із посиланням на DW.

Як зазначається у публікації у неділю, 12 квітня, йдеться про госпіталізацію або перебування пацієнтів з ЄС у відділеннях інтенсивної терапії із використанням апаратів штучної вентиляції легень.

За даними видання, найбільше пацієнтів з ЄС зараз перебувають у лікарнях федеральних земель Північний Рейн-Вестфалія, Баден-Вюртемберг та Саарланд. Так, 28 пацієнтів з Франції та двоє з Італії лікуються у Баден-Вюртемберзі, 23 французи - у Саарланді. Лікарні Північного Рейну-Вестфалії надають допомогу десятьом особам з Італії, вісьмом - із Франції та 39-м з Нідерландів.

У публікації зазначається, що останнім часом збільшилась кількість запитів до німецьких лікарень з Нідерландів. За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 11 квітня там лабораторно підтверджено 25746 випадків зараження коронавірусом, з них з летальними наслідками - 2747. Експерти припускають, що високий, на відміну від Німеччини, рівень летальності від COVID-19 у Нідерландах пов'язаний, зокрема, з тим, що у королівстві суттєво меншою є кількість ліжко-місць у відділеннях інтенсивної терапії, ніж в Німеччині.

Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 117 658 осіб.

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