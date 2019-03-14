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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия вернула Украине грамоту Петра І

Киев • УНН

 • 33977 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Германия вернула Украине грамоту последнего царя всея Руси Петра І, в которой тот призывает Митрополита Киевского Иоасафа Кроковского не склоняться в сторону Вселенского патриарха. Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник, передает УНН.

Германия вернула Украине грамоту Петра І

"Действительно исторический день Германия вернула Украине грамоту Петра І от 1708, в которой тот призывает Митрополита Киевского Иоасафа Кроковского не склоняться в сторону Вселенского патриарха. Не сложилось: уже на днях она познакомится в Киеве с нашим Томосом", - написал дипломат.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря 2018 года было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре.

10 января Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернулся из Турции в Украину.

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