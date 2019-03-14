Німеччина повернула Україні грамоту Петра І
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Німеччина повернула Україні грамоту останнього царя всія Русі Петра І, у якій той закликає Митрополита Київського Йоасафа Кроковського не схилятися у бік Вселенського патріарха. Про це на своїй сторінці у Twitter написав посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник, передає УНН.
“Справді історичний день: Німеччина повернула Україні грамоту Петра І від 1708 р., у якій той закликає Митрополита Київського Йоасафа Кроковського не схилятися у бік Вселенського патріарха. Не склалося: вже на днях вона познайомиться у Києві із нашим Томосом”, — написав дипломат.
Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.
5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі.
10 січня Томос про автокефалію Православної Церкви України повернувся з Туреччини в Україну.