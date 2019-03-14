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Німеччина повернула Україні грамоту Петра І

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Німеччина повернула Україні грамоту останнього царя всія Русі Петра І, у якій той закликає Митрополита Київського Йоасафа Кроковського не схилятися у бік Вселенського патріарха. Про це на своїй сторінці у Twitter написав посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник, передає УНН.

Німеччина повернула Україні грамоту Петра І

“Справді історичний день: Німеччина повернула Україні грамоту Петра І від 1708 р., у якій той закликає Митрополита Київського Йоасафа Кроковського не схилятися у бік Вселенського патріарха. Не склалося: вже на днях вона познайомиться у Києві із нашим Томосом”, — написав дипломат.

Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі.

10 січня Томос про автокефалію Православної Церкви України повернувся з Туреччини в Україну.

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