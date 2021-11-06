Германия вернет посла в Афганистан
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Германия вернет посла в Афганистан, чтобы наладить контакт с “Талибаном”. Ожидается, что на должность назначат Маркуса Потцеля. Об этом сообщает Welt в субботу, 6 ноября, передает УНН.
Детали
Назначение посла является частью реорганизации отношений" Германии с “Талибаном”. Ожидается, что Потцель прибудет в Афганистан уже в ближайшие недели.
По информации издания, Федеральное правительство Германии рассматривает налаживание контактов с “Талибаном” как возможность расширить гуманитарную деятельность в Афганистане и противодействовать потоку афганских беженцев.
Кроме того, Германия рассматривает возможность признания паспортов, выданных Исламским эмиратом Афганистана, как называет себя правительство талибов. Шаг может способствовать выезду афганцев из страны.
В свою очередь федеральный генпрокурор Германии изучает, в какой мере членов “Талибана” могут быть обвинены в террористической деятельности на фоне того, что они считаются государственной властью Афганистана.
Напомним
19 октября стало известно, что ведущий представитель администрации Байдена в Афганистане покинул свою должность.