Німеччина поверне посла до Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Німеччина поверне посла до Афганістану, щоб налагодити контакт із “Талібаном”. Очікується, що на посаду призначать Маркуса Потцеля. Про це повідомляє Welt у суботу, 6 листопада, передає УНН.
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Призначення посла є частиною “реорганізації відносин” Німеччини з “Талібаном”. Очікується, що Потцель прибуде до Афганістану вже найближчими тижнями.
За інформацією видання, федеральний уряд Німеччини розглядає налагодження контактів із “Талібаном” як можливість розширити гуманітарну діяльність в Афганістані та протидіяти потоку афганських біженців.
Крім того, Німеччина розглядає можливість визнання паспортів, виданих Ісламським еміратом Афганістану, як називає себе уряд талібів. Крок може сприяти виїзду афганців із країни.
У свою чергу федеральний генпрокурор Німеччини вивчає, якою мірою членів “Талібану” можуть бути звинувачені в терористичній діяльності на тлі того, що вони вважаються державною владою Афганістану.
Нагадаємо
19 жовтня стало відомо, що провідний представник адміністрації Байдена в Афганістані покинув свою посаду.