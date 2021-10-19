Представник США в Афганістані пішов з посади

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Посла Залмая Халілзада замінить його заступник Том Вест, який очолював афганську політику щодо перехідної групи президента Байдена і тісно співпрацює з Халілзадом протягом кількох місяців.

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“Оскільки Спеціальний представник з питань примирення в Афганістані Залмай Халілзад відмовляється від своєї ролі, я висловлюю вдячність за його десятиліття служіння американському народові. Томас Вест, який раніше працював заступником спеціального представника, буде спеціальним представником з Афганістану”, — заявив держсекретар Тоні Блінкен.

Нагадаємо

США погодилися надати гуманітарну допомогу Афганістану, відмовившись при цьому надати політичне визнання новим правителям Талібану в країні.