Представитель США в Афганистане ушел с должности
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Ведущий представитель администрации Байдена в Афганистане покидает свой пост, подтвердил Госдепартамент США в понедельник. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Посла Залмая Халилзада заменит его заместитель Том Уэст, возглавлявший афганскую политику по переходной группы президента Байдена и тесно сотрудничает с Халилзад течение нескольких месяцев.
Цитата
“Поскольку Специальный представитель по вопросам примирения в Афганистане Залмай Халилзад отказывается от своей роли, я выражаю благодарность за его десятилетия служения американскому народу. Томас Уэст, ранее работавший заместителем специального представителя, будет специальным представителем по Афганистану ”, - заявил госсекретарь Тони Блинкен.
Напомним
США согласились предоставить гуманитарную помощь Афганистану, отказавшись при этом предоставить политическое признание новым правителям Талибана в стране.