Германия ужесточит законы об оружии после попытки государственного переворота

Немецкая полиция на прошлой неделе арестовала 25 человек, подозреваемых в причастности к заговору, в одной из самых стабильных демократий Европы. По словам прокуроров, многие подозреваемые были членами ультраправого движения "Рейхсбюргер" ("Граждане Рейха"), отрицающие существование современного немецкого государства.

Детали

Министр внутренних дел Нэнси Фезер в интервью газете Bild am Sonntag предупредила, что Рейхсбюргер представляет угрозу Германии, учитывая, что за последний год его численность увеличилась от 2000 до 23 000 человек.

"Это не безобидные сумасшедшие, а подозреваемые в терроризме, которые сейчас сидят в СИЗО", - сказала министр.

Прокуратура заявила, что среди подозреваемых были люди с оружием и умением им пользоваться. Они пытались завербовать нынешних и бывших военнослужащих.

"Нам нужно, чтобы вся власть оказывала максимальное давление, чтобы убрать оружие, поэтому правительство в ближайшее время еще больше усилит законы об оружии", - добавила она.

Перед рейдами власти уже конфисковали оружие у более чем 1000 членов Рейхсбюргера. Однако считается, что еще 500 человек имеют лицензии на оружие в стране, где частное владение огнестрельным оружием является редкостью.