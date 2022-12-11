Німеччина посилить закони про зброю після спроби державного перевороту
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Німеччина планує посилити закони про зброю після змови правої групи з метою насильницького повалення уряду та призначення неповнолітнього члена королівської родини як національного лідера, заявила міністр внутрішніх справ Німеччини, передає УНН.
Німецька поліція минулого тижня заарештувала 25 осіб, підозрюваних у причетності до змови, в одній із найстабільніших демократій Європи. За словами прокурорів, багато підозрюваних були членами ультраправого руху "Рейхсбюргер" ("Громадяни Рейху"), який заперечує існування сучасної німецької держави.
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Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag попередила, що Рейхсбюргер є загрозою для Німеччини, враховуючи, що за останній рік його чисельність збільшилася від 2000 до 23 000 осіб.
"Це не безневинні божевільні, а підозрювані в тероризмі, які зараз сидять у СІЗО", - сказала міністр.
Прокуратура заявила, що серед підозрюваних були люди зі зброєю та вмінням ним користуватися. Вони намагалися завербувати нинішніх та колишніх військовослужбовців.
"Нам потрібно, щоб вся влада чинила максимальний тиск, щоб прибрати зброю тому уряд найближчим часом ще більше посилить закони про зброю", - додала вона.
Перед рейдами влада вже конфіскувала зброю у понад 1000 членів Рейхсбюргера. Проте вважається, що принаймні ще 500 осіб мають ліцензії на зброю в країні, де приватне володіння вогнепальною зброєю є рідкістю.