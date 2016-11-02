Германия не обсуждает санкции в отношении Турции за жесткие меры против СМИ

"У нас есть большие сомнения, соответствуют ли действия против главного редактора Мурата Сабунчу и его коллег принципам верховенства права", - сказал Ш.Зайберт.

При этом пресс-секретарь добавил, что Германия не будет разрывать контакты с Турцией, хотя и "очень встревожена суровыми мерами в отношении прессы".

Напомним, турецкая полиция задержала главного редактора оппозиционной газеты "Cumhuriyet".