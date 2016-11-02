Німеччина не обговорює санкції щодо Туреччини за суворі заходи проти ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Німеччина не обговорює можливості санкцій проти Туреччини за її придушення невдалого перевороту в країні і затримання минулого місяця керівників опозиційної газети. Про це повідомив у середу прес-секретар канцлера ФРН Штеффен Зайберт, передає УНН з посиланням на Reuters.
"У нас є великі сумніви, чи дії проти головного редактора Мурат Сабунчу і його колег перебувають у відповідності з принципами верховенства права", - сказав Ш.Зайберт.
При цьому прес-секретар додав, що Німеччина не буде розривати контакт з Туреччиною, хоча й "дуже стривожена суворими заходами щодо преси".
Нагадаємо, турецька поліція затримала головного редактора опозиційної газети "Cumhuriyet".