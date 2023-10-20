Германия предоставит 50 млн евро на поддержку гражданских в секторе Газы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Германия хочет увеличить поддержку гражданского населения в секторе Газа, предоставив экстренную помощь на сумму 50 миллионов евро. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с вице-премьером и главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади в Аммане, передает УНН, ссылаясь на издание Welt.
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Бербок отметила, что эти деньги пойдут на поддержку таких организаций, как Всемирная продовольственная программа ООН, ЮНИСЕФ и Агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (UNRWA). Речь идет о помощи "палестинцам, которые также стали жертвами этой террористической атаки ХАМАС".
Она также подчеркнула, что Германия сосредотачивается на улучшении в сфере медицинской помощи.
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«Мы готовимся к тому, чтобы иметь возможность отправить медицинские бригады в Газу, а также создать возможности для лечения, в частности, для тяжело раненых детей», - заявила Бербок.
В то же время министры единогласно призвали к урегулированию палестино-израильского конфликта дипломатическим путем, результатом которого должно стать решение о создании двух государств. Стороны заверили, что намерены сделать все возможное, чтобы предотвратить "пожар" на Ближнем Востоке.
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