Германия предоставит 50 млн евро на поддержку гражданских в секторе Газы

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 14186 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 81833 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 48291 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 71365 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 206498 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 72905 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 122401 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167542 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155458 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155515 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.5м/с
41%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 89039 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 92862 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 87829 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 130311 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 57653 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 81881 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 130832 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 206551 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 267998 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 319502 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 3960 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 13466 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 57995 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 55641 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 54116 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Германия предоставит 50 млн евро на поддержку гражданских в секторе Газы

Киев • УНН

 • 184244 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Германия хочет увеличить поддержку гражданского населения в секторе Газа, предоставив экстренную помощь на сумму 50 миллионов евро. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с вице-премьером и главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади в Аммане, передает УНН, ссылаясь на издание Welt.

Германия предоставит 50 млн евро на поддержку гражданских в секторе Газы

Детали

Бербок отметила, что эти деньги пойдут на поддержку таких организаций, как Всемирная продовольственная программа ООН, ЮНИСЕФ и Агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (UNRWA). Речь идет о помощи "палестинцам, которые также стали жертвами этой террористической атаки ХАМАС".

Она также подчеркнула, что Германия сосредотачивается на улучшении в сфере медицинской помощи.

Цитата

«Мы готовимся к тому, чтобы иметь возможность отправить медицинские бригады в Газу, а также создать возможности для лечения, в частности, для тяжело раненых детей», - заявила Бербок.

В то же время министры единогласно призвали к урегулированию палестино-израильского конфликта дипломатическим путем, результатом которого должно стать решение о создании двух государств. Стороны заверили, что намерены сделать все возможное, чтобы предотвратить "пожар" на Ближнем Востоке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден объявил о выделении 100 млн долларов гуманитарной помощи Газе

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04