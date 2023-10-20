Німеччина надасть 50 млн євро на підтримку цивільних у секторі Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Німеччина хоче збільшити підтримку цивільного населення в секторі Газа, надавши екстрену допомогу на суму 50 мільйонів євро. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції з віцепрем'єром та главою МЗС Йорданії Айманом ас-Сафаді в Аммані, передає УНН, посилаючись на видання Welt.
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Бербок зазначила, що ці гроші спрямують на підтримку таких організацій, як Всесвітня продовольча програма ООН, ЮНІСЕФ і Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA). Ідеться про допомогу "палестинцям, які також стали жертвами цієї терористичної атаки ХАМАС".
Вона також наголосила, що Німеччина зосереджується на покращенні у сфері медичної допомоги.
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«Ми готуємося до того, щоб мати можливість відправити медичні бригади до Гази, а також створити можливості для лікування, зокрема, для важко поранених дітей», - заявила Бербок.
Водночас міністри одностайно закликали до врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту дипломатичним шляхом, результатом якого має стати рішення про створення двох держав. Сторони запевнили, що мають намір зробити все можливе, щоб запобігти "пожежі" на Близькому Сході.
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