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Германия должна пересмотреть целесообразность пребывания на должности посла Э.Райхеля - нардеп

Киев • УНН

 • 9133 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Берлин должен рассмотреть целесообразность пребывания на должности посла Германии в Украине Эрнста Райхеля, в случае если он не признает свои заявления о выборах на Донбассе ложными. Об этом в кулуарах журналистам заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.

Германия должна пересмотреть целесообразность пребывания на должности посла Э.Райхеля - нардеп

"Это Берлинская стена. Это вообще демократическая традиция мировая - делать граффити на такой стене, именно на Берлинской стене. Поэтому здесь никакого осквернения нет", - сказал А.Гончаренко, комментируя то, что он разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве.

Он пояснил, что выбрал именно этот фрагмент Берлинской стены, поскольку он является символом кремлевской оккупации Европы.

"Я хотел напомнить и немцам, и вообще нашим всем европейцам о том, что это было совсем недавно. И когда сегодня звучат такие призывы: а давайте проведем выборы на Донбассе, несмотря на присутствие там российских оккупационных войск, - это просто что-то невероятное, это абсолютно пророссийское, антиукраинское заявление, на которое мы не можем не отреагировать", - подчеркнул А.Гончаренко.

Он напомнил, что уже появилось заявление МИД Германии о том, что они поддерживают минские соглашения.

"А вот действия господина посла недружественные по отношению к Украине. И вообще я считаю, что если он не признает это как ошибку, то Берлину стоит рассмотреть целесообразность пребывания посла Райхеля на должности в Киеве", - заявил А.Гончаренко.

Отметим, сегодня утром, 8 февраля, нардеп А.Гончаренко в знак протеста против заявления Э.Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве, установленный возле посольства Германии.

Ранее посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного обеспечения безопасности.

Как сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел Украины отметили послу Германии в Украине Эрнсту Райхелю недопустимость проведения выборов на Донбассе в присутствии российских войск.

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