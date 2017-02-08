Німеччина має переглянути доцільність перебування на посаді посла Е.Райхеля — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Берлін повинен розглянути доцільність перебування на посаді посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля, в разі якщо він не визнає свої заяви щодо виборів на Донбасі помилковими. Про це в кулуарах журналістам заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.
“Це Берлінська стіна. Це взагалі демократична традиція світова — робити графіті на такій стіні, саме на Берлінській стіні. Тому тут жодного паплюження немає”, — сказав О.Гончаренко, коментуючи те, що він розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві.
Він пояснив, що обрав саме той фрагмент Берлінської стіни, оскільки він є символом кремлівської окупації Європи.
“Я хотів нагадати і німцям, і взагалі нашим всім європейцям про те, що це було зовсім нещодавно. І коли сьогодні лунають такі заклики: а давайте проведемо вибори на Донбасі, незважаючи на присутність там російських окупаційних військ, — це просто щось неймовірне, це абсолютно проросійська, антиукраїнська заява, на яку ми не можемо не відреагувати”, — підкреслив О.Гончаренко.
Він нагадав, що вже з’явилася заява МЗС Німеччини про те, що вони підтримують мінські угоди.
“А ось дії пана посла недружні по відношенню до України. І взагалі я вважаю, що якщо він не визнає це як помилку, то Берліну варто розглянути доцільність перебування посла Райхеля на посаді в Києві”, — заявив О.Гончаренко.
Зазначимо, сьогодні вранці, 8 лютого, нардеп О.Гончаренко на знак протесту проти заяви Е.Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві, встановлений біля посольства Німеччини.
Раніше посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ України наголосили послу Німеччини в Україні Ернсту Райхелю на неприпустимості проведення виборів на Донбасі за присутності російських військ.