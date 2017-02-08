Німеччина має переглянути доцільність перебування на посаді посла Е.Райхеля — нардеп

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Берлін повинен розглянути доцільність перебування на посаді посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля, в разі якщо він не визнає свої заяви щодо виборів на Донбасі помилковими. Про це в кулуарах журналістам заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.