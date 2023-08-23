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Актуальное
Германия маловероятно достигнет 0% видов парникового газа к 2045 году

Германия маловероятно достигнет 0% видов парникового газа к 2045 году

Киев • УНН

 • 660423 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Цели Германии сократить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году, скорее всего, не будут выполнены. Это означает, что долгосрочное чистое нулевое значение к 2045 году также маловероятно. Об этом сообщают правительственные консультанты по вопросам климата и Федеральное управление окружающей среды, пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Европейский Союз стремится быть климатическим лидером, и Германия поставила перед собой более амбициозные цели, чем блок в целом, но во многих странах политика и экономический кризис отодвинули климатический кризис на второй план.

Германия, крупнейшая экономика Европы, ставит цель сократить выбросы углекислого газа на 65% к 2030 году по сравнению с 1990 годом. В прошлом году ее уровень CO2 был уже на 40% ниже уровня 1990 года, но в новых отчетах указано, что этого недостаточно.

Правительство Германии распорядилось о 130 мерах в различных секторах. В частности, строительный и транспортный секторы не могут их реализовать, говорится в отчете совета правительственных климатических советников.

Ожидается, что к 2030 году в строительном секторе будет меньше выбросов CO2 на 35 миллионов тонн, а в транспортном секторе – от 117 до 191 миллиона тонн избыточных выбросов по сравнению с целевым показателем правительства.

Отчет советников во вторник совпал с другим отчетом UBA, который обнаружил, что Германия не может стать климатически нейтральной к 2045 году на основе запланированной и действующей правительственной климатической политики.

Он подготовил два сценария, один для текущей политики и другой для запланированной, согласно которым будет достигнуто лишь 82% и 86% запланированных сокращений выбросов по сравнению с 1990 годом.

Дополнение

Министерство экономики заявило, что политика, которую оно внедрило с момента прихода в должность нынешнего правительства в конце 2021 года, позволит сократить примерно на 80% избыточных выбросов CO2, которые, по его словам, являются наследием политики предыдущего правительства. В нем также сказано, что коалиционное правительство изучит выводы совета, чтобы попытаться достичь страны цели.

Министерство транспорта заявило, что оно уже приняло эффективные меры по сокращению выбросов, но климатическая нейтральность может быть достигнута только шаг за шагом в соответствии с социальной справедливостью и экономическими вопросами.

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