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Німеччина малоймовірно досягне 0% видів парникового газу до 2045 року

Німеччина малоймовірно досягне 0% видів парникового газу до 2045 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Цілі Німеччини скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року, швидше за все, не будуть виконані. Це означає, що довгострокове чисте нульове значення до 2045 року також малоймовірне. Про це повідомляють урядові консультанти з питань клімату та Федеральне управління навколишнього середовища, пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Європейський Союз прагне бути кліматичним лідером, і Німеччина поставила перед собою більш амбітні цілі, ніж блок загалом, але в багатьох країнах політика та економічна криза відсунули кліматичну кризу на другий план.

Німеччина, найбільша економіка Європи, має на меті скоротити викиди вуглекислого газу на 65% до 2030 року порівняно з 1990 роком. Минулого року її рівень CO2 був уже на 40% нижчим за рівень 1990 року, але в нових звітах зазначено, що цього недостатньо.

Уряд Німеччини розпорядився про 130 заходів у різних секторах. Зокрема, будівельний і транспортний сектори не можуть їх реалізувати, йдеться у звіті ради урядових кліматичних радників.

Очікується, що до 2030 року в будівельному секторі буде менше викидів CO2 на 35 мільйонів тонн, а в транспортному секторі – від 117 до 191 мільйона тонн надлишкових викидів у порівнянні з цільовим показником уряду.

Звіт радників у вівторок збігся з іншим звітом UBA, який виявив, що Німеччина не може стати кліматично нейтральною до 2045 року на основі запланованої та чинної урядової кліматичної політики.

Він підготував два сценарії, один для поточної політики та інший для запланованої, згідно з якими буде досягнуто лише 82% і 86% запланованих скорочень викидів порівняно з 1990 роком.

Доповнення

Міністерство економіки заявило, що політика, яку воно впровадило з моменту приходу на посаду нинішнього уряду наприкінці 2021 року, дозволить скоротити приблизно на 80% надлишкових викидів CO2, які, за його словами, є спадщиною політики попереднього уряду. У ньому також сказано, що коаліційний уряд вивчить висновки ради, щоб спробувати досягти країни мети.

Міністерство транспорту заявило, що воно вже запровадило ефективні заходи для скорочення викидів, але кліматична нейтральність може бути досягнута лише крок за кроком відповідно до соціальної справедливості та економічних питань.

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